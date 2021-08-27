Минфин предложил отдавать регионам часть налогов

Нужно передать в бюджеты регионов 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь с 2022 года. С таким предложением выступили в Минфине.
«Минфин предлагает с 2022 передать в региональные бюджеты дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь», — пишет telegram-канал РИА «Новости».
Ранее в России выросло производство пива. В Росстате сообщили, что с января по июль 2021 года в России произвели 488 миллионов декалитров (дал) пива. Показатель на 0,7% больше, чем в аналогичный период 2020 года, пишет «Национальная служба новостей».
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