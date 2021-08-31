В Минпросвещения РФ хотят сократить число контрольных в школах

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«Тотальный диктант» на паркете ГУКа Уральского Федерального Университета. Екатеринбург, тестирование, экзамен, учеба, акция тотальный диктант, диктант, контрольная работа, выполнение задания
Не рекомендуется проводить контрольные на первом или последнем уроке Фото:

Минпросвещения РФ рекомендует проводить контрольные работы в школах не чаще одного раза в две с половиной недели. Об этом рассказал руководитель департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

«Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели», — рассказал Евгений Семченко в интервью радио «Комсомольская правда».

Глава департамента добавил, что при проведении контрольных в школах на местном и региональных уровнях нужно избегать повторения с федеральным уровнем. Ведомство не рекомендует проводить контрольные на первом и последнем уроках. Также в школах следует составить удобное для родителей расписание контрольных мероприятий на год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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