Искусственный интеллект начал подсказывать врачам тактику лечения

Искусственный интеллект начал предлагать тактику лечения и просчитывать совместимость лекарств в московских больницах. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин на II просветительском марафоне «Новое знание», система клинических подсказок помогает избежать врачебных ошибок и сокращает время ожидания назначений лечения.
«Предсказательная диагностика уже стабильно работает во всех поликлиниках и больницах столицы. Москвичи оформили более 14 млн электронных медицинских карт, в которых фиксируются все данные о здоровье пациента. Мы уже создаем цифровой двойник пациента — систему, которая накапливает данные о визитах к врачу, принимаемых препаратах, анализирует эти данные и помогает найти индивидуальный подход врача к пациенту, выявить возможные заболевания на ранних стадиях. Такая система просчитывает совместимость препаратов, реакцию на них. В дальнейшем система будет развиваться и получит распространение», — рассказал Собянин.
Электронные медкарты и другие документы вводятся поэтапно в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика» на всей территории России. Наибольшее распространение система получила во время пандемии коронавируса.
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