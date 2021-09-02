Мишустин анонсировал новые промышленные революции

Михаил Мишустин заявил, что пятую промышленную революцию стоит ждать через 10 — 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мир стоит у истоков четвертой промышленной революции. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на лекции во время марафона «Новое знание».

«Пока мы находимся у истоков четвертой промышленной революции», — рассказал Мишустин на марафоне во время трансляции на телеканале «Россия 24». По мнению премьер-министра, необходимо осознать как в новых условиях будут вести себя политические, социальные и экономические процессы, чтобы суметь избежать революционных изменений, которые сопровождали предыдущие промышленные революции.

Также Мишустин рассказал, что временной промежуток между промышленными революциями постепенно сокращается. Премьер-министр считает, что следующую пятую промышленную революцию стоит ждать уже через 10 — 20 лет. По его мнению, энергетический переход, который происходят сейчас, возможно и есть пятая промышленная революция.