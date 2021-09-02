Мишустин анонсировал новые промышленные революции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что пятую промышленную революцию стоит ждать через 10 — 20 лет Фото:

Мир стоит у истоков четвертой промышленной революции. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на лекции во время марафона «Новое знание».

«Пока мы находимся у истоков четвертой промышленной революции», — рассказал Мишустин на марафоне во время трансляции на телеканале «Россия 24». По мнению премьер-министра, необходимо осознать как в новых условиях будут вести себя политические, социальные и экономические процессы, чтобы суметь избежать революционных изменений, которые сопровождали предыдущие промышленные революции.

Также Мишустин рассказал, что временной промежуток между промышленными революциями постепенно сокращается. Премьер-министр считает, что следующую пятую промышленную революцию стоит ждать уже через 10 — 20 лет. По его мнению, энергетический переход, который происходят сейчас, возможно и есть пятая промышленная революция.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...