Минцифры: цифровые зачетки появятся в вузах в 2022 году

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, зачетная книжка, уральский федеральный университет, урфу
Цифровую студенческую зачетку могут ввести в РФ уже в начале 2022 года Фото:

Единое приложение, совмещающее студенческий билет и зачетную книжку, планируют ввести в России в начале 2022 года. Такое заявление сделал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Думаю, что в начале года будет приложение для студентов — студенческая цифровая зачетка. Студенчество может стать первой большой площадкой, где перестанут использовать бумажные документы», — передает «Интерфакс» слова Шадаева.

Глава Минцифры также отметил, что недавно выпущенное приложение «Пушкинские карты» установили более 300 тысяч человек. «Более 200 тысяч виртуальных карт уже выпущено. Это к вопросу об отказе от бумажных документов», — подытожил он. Инициатива будет реализована в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«Пушкинские карты» в России ввели с 1 сентября. На них будут зачисляться средства, которые можно потратить на походы в театры, кино или музеи. Каждый владелец виртуальной карты после запуска получил на счет три тысячи рублей, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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