Россия продлит договор с Белоруссией о ценах на газ

Минэнерго РФ и МИД должны продлить протокол о тарифах на газ с Белоруссией до конца 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД подписать с Белоруссией протокол о ценах поставки газа для Минска. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

«Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в распоряжении, подписанном Михаилом Мишустиным. Отмечается, что проект протокола Минэнерго о порядке формирования тарифов согласован в правительстве РФ, срок его действия продлен до 31 декабря 2022 года — на год.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам июльской встречи президентов России и Белоруссии было решено, что цена на газ для Минска не будет индексирована. Россия удвоит поставки электроэнергии в Казахстан. Белоруссия начала поставки электроэнергии в Украину в рамках договора об аварийной помощи, передает RT.