Депутат Госдумы РФ обвинил власти в вымирании страны

По словам Михаила Делягина, политика правительства направлена на вымирание страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Государственная политика направлена на вымирание страны и ликвидацию сферы здравоохранения. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Если людям платить больше, они же дольше будут жить. Зачем? Посмотрите, государственная политика направлена на вымирание страны и в сфере здравоохранения, и в сфере ситуации с коронавирусом, когда дешевые лекарства полностью игнорируют», — отметил он в разговоре с «Царьградом».

По словам Делягина, государство заботится о том, чтобы люди жили меньше. «Помните, была такая популярная шуточка в интернете: Маяковский покончил с собой в 36 лет, Есенин умер в 30, Пушкин — в 37. А что ты сделал для Пенсионного фонда? Сейчас уже никто не смеется над этим», — подчеркнул он.

Ранее политик заявил, что в ближайшее время в России, путем государственного переворота, сменится власть. По его словам, россияне о президенте России Владимире Путине будут вспоминать, как о добром дедушке, как о человеке, который был демократом и гуманистом.