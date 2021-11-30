В ОАЭ объявили особый статус вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» получил статус универсальной бустерной вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрило российскую вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера для всех вакцин. Это значит, что российскую вакцину будут использовать для ревакцинации. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«„Спутник Лайт“ как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении 6 месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ. Препарат был зарегистрирован в ОАЭ в октябре текущего года», — передает сообщение РФПИ официальный сайт вакцины «Спутник V».

Отмечается, что показатели эффективности «Спутника Лайт» превышают показатели зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности через пять месяцев после вакцинации. Однокомпонентная схема применения «Спутника Лайт» — это простой процесс вакцинации, дальнейший мониторинг, а также гибкий режим ревакцинации при применении препарата в качестве бустирующей инъекции, отмечают в РФПИ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ревакцинация «Спутником Лайт» обеспечивает защиту от инфекции более чем на 92%. По данным министра, в России более 60 млн человек прошли полную вакцинацию от COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».