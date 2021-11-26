Глава Минздрава раскрыл, как повысить эффективность вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» от COVID вкупе дают положительные результаты. По его словам, данный вариант вакцинации обеспечивают защиту от инфекции более чем на 92%.
«Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины „Спутника V“ и ревакцинация вакциной „Спутник Лайт“ показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», — передает ТАСС слова Мурашко.
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, получившие назальную вакцину в сочетании с классической вакциной «Спутник V», не будут являться переносчиками COVID-19. По словам академика, «Спутник V» поможет выработать организму нужное количество защитных антител, уточняет
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