Глава Минздрава раскрыл, как повысить эффективность вакцинации

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
Михаил Мурашко заявил, что комбинация «Спутника V» и «Спутника Лайт» показывает наиболее хорошие результаты Фото:
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Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» от COVID вкупе дают положительные результаты. По его словам, данный вариант вакцинации обеспечивают защиту от инфекции более чем на 92%.

«Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины „Спутника V“ и ревакцинация вакциной „Спутник Лайт“ показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», — передает ТАСС слова Мурашко.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, получившие назальную вакцину в сочетании с классической вакциной «Спутник V», не будут являться переносчиками COVID-19. По словам академика, «Спутник V» поможет выработать организму нужное количество защитных антител, уточняет MK.RU. Сроки первых клинических испытаний составят 4-5 месяцев, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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