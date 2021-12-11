Минтранс предложил ограничить время завтрака и ужина в поездах

Люди с нижних полок должны уступать место у столика своим соседям сверху, считают в Минтрансе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторым пассажиров поездов нужно ограничить время приема пищи. С такой инициативой выступили в Министерстве транспорта РФ.

«По требованию проводника… пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. На утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок нужно выделять не менее 30 минут, а на обед — не более часа», — сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Минтрансе выступили с инициативой компенсировать семьям поездки в купе поездов дальнего следования. «Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целя», — отметили в министерстве.