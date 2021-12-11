Минтранс предложил ограничить время завтрака и ужина в поездах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, доступная среда, ржд, российские железные дороги, купе для инвалидов
Люди с нижних полок должны уступать место у столика своим соседям сверху, считают в Минтрансе Фото:

Некоторым пассажиров поездов нужно ограничить время приема пищи. С такой инициативой выступили в Министерстве транспорта РФ.

«По требованию проводника… пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. На утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок нужно выделять не менее 30 минут, а на обед — не более часа», — сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Минтрансе выступили с инициативой компенсировать семьям поездки в купе поездов дальнего следования. «Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целя», — отметили в министерстве.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторым пассажиров поездов нужно ограничить время приема пищи. С такой инициативой выступили в Министерстве транспорта РФ. «По требованию проводника… пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. На утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок нужно выделять не менее 30 минут, а на обед — не более часа», — сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в Минтрансе выступили с инициативой компенсировать семьям поездки в купе поездов дальнего следования. «Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целя», — отметили в министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...