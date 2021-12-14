В российских школах предложили ввести новый предмет

Росприроднадзор предложит Министерству просвещения РФ ввести в школьную программу дисциплину по экологии. Об этом сообщает глава Росприроднадзора Светлана Родионова.
«Мы попросим [ввести дисциплину „экология“]. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность — мы попросим», — цитирует слова Родионовой РИА «Новости». Предложить ввести уроки по экологии в школе попросили победители международной детской премии, организованной Росприроднадзором «Экология — дело каждого».
Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» собрала более 9,5 тысяч работ детей из 28 стран мира. Победителями стали около 200 ребят, 50 победителей из России получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».
Росприроднадзор предложит Министерству просвещения РФ ввести в школьную программу дисциплину по экологии. Об этом сообщает глава Росприроднадзора Светлана Родионова. «Мы попросим [ввести дисциплину „экология“]. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность — мы попросим», — цитирует слова Родионовой РИА «Новости». Предложить ввести уроки по экологии в школе попросили победители международной детской премии, организованной Росприроднадзором «Экология — дело каждого». Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» собрала более 9,5 тысяч работ детей из 28 стран мира. Победителями стали около 200 ребят, 50 победителей из России получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».