В российских школах предложили ввести новый предмет

Светлана Родионова видит потребность в обучении экологии в школах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Росприроднадзор предложит Министерству просвещения РФ ввести в школьную программу дисциплину по экологии. Об этом сообщает глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

«Мы попросим [ввести дисциплину „экология“]. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность — мы попросим», — цитирует слова Родионовой РИА «Новости». Предложить ввести уроки по экологии в школе попросили победители международной детской премии, организованной Росприроднадзором «Экология — дело каждого».

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» собрала более 9,5 тысяч работ детей из 28 стран мира. Победителями стали около 200 ребят, 50 победителей из России получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».