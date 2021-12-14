В российских школах предложили ввести новый предмет

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, поднятая рука, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
Светлана Родионова видит потребность в обучении экологии в школах Фото:

Росприроднадзор предложит Министерству просвещения РФ ввести в школьную программу дисциплину по экологии. Об этом сообщает глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

«Мы попросим [ввести дисциплину „экология“]. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность — мы попросим», — цитирует слова Родионовой РИА «Новости». Предложить ввести уроки по экологии в школе попросили победители международной детской премии, организованной Росприроднадзором «Экология — дело каждого».

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» собрала более 9,5 тысяч работ детей из 28 стран мира. Победителями стали около 200 ребят, 50 победителей из России получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».

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Росприроднадзор предложит Министерству просвещения РФ ввести в школьную программу дисциплину по экологии. Об этом сообщает глава Росприроднадзора Светлана Родионова. «Мы попросим [ввести дисциплину „экология“]. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность — мы попросим», — цитирует слова Родионовой РИА «Новости». Предложить ввести уроки по экологии в школе попросили победители международной детской премии, организованной Росприроднадзором «Экология — дело каждого». Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» собрала более 9,5 тысяч работ детей из 28 стран мира. Победителями стали около 200 ребят, 50 победителей из России получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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