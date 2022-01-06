Президент Казахстана назначил ответственного за реформы

Касым-Жомарт Токаев назначил новых глав ведомств Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу агентства по стратегическому планированию и реформам. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — говорится в тексте документа. Ранее Иргалиев возглавлял министерство экономики. Перед этим агентство возглавлял Кайрат Келимбетов, он снят с должности, пишет RT.

Также на сайте опубликована информация и о другом назначении. «Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан — Командующего Силами особого назначения», — отмечается в информации.

Ранее казахстанские активисты предъявили властям свои требования: они выступили за смену режима в стране, проведение народных выборов и возвращение Конституции 1993 года. Кроме того, участники митингов хотят прекратить преследования гражданских активистов и передачи власти человеку вне системы, отмечает «Федеральное агентство новостей». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал учесть законные требования митингующих, пишет MK.RU .

Протесты из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей начались в Казахстане в начале года. С 1 января цена на топливо резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза. Протестующие также потребовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева, который, по их словам, формально не является президентом, однако до сих пор имеет огромное влияние на страну.

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