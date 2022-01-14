Актриса дубляжа раскрыла секрет успеха «Санта-Барбары» в России

15 января 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

15 января 1993 в США завершился показ сериала «Санта-Барбара» Фото: Дарья Савкина © URA.RU Американский сериал «Санта-Барбара» стал феноменом на постсоветском телеэкране за счет большого количества серий, запутанной сюжетной линии и приобщению зрителей к современным тенденциям. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась актриса (дублировала несколько героинь: Кэлли, Мэри, Лейкен, Брендон) Александра Кожевникова. «Феномен „Санта-Барбары“ в том, что он стал первым таким большим сериалом, с несколькими сюжетными линиями, с хорошим языком, так как авторы Добсоны (Бриджет и Джером Добсоны — создатели сериал — прим. URA.RU) любили Шекспира. Мне рассказывали, что многие зрители сидели, зарисовывали фасоны нарядов, там было очень много музыкальных премьер известных групп, поэтому сейчас сериал не показывают вновь из-за сложностей с авторскими правами. Пляжи, красота, при этом такие же тяжелые проблемы», — рассказала Александра Кожевникова. Собеседница добавила, что на работу над сериалом у актеров дубляжа ушло 10 лет. «Мы начали озвучивать с 1991 года, с 237 серии и до 2001 года. Очень долгий такой семейный проект, мы встречались все время, каждую неделю, вместе отмечали праздники, ездили на дачи, „Санта-Барбара“ нас очень сдружила», — подчеркнула Кожевникова. По словам актрисы, команда не думала, заходя в проект, что работа продлится 10 лет. «Мы озвучили первые 30 серий, получили деньги, выпили бутылку шампанского и сказали, вот бы было еще 300 серий. И нам дальше приносят следующие 300 серий. Мы не представляли, что это так надолго затянется. Некоторые актеры менялись, например, на дубляже героев Круза, Лайнела», — поделилась Кожевникова. В этот день, 15 января 1993, на телеканале NBC (США) вышла последняя 2137 серия мыльной оперы «Санта-Барбара». В России показ начался 2 января 1992 года и завершился в 2002 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский сериал «Санта-Барбара» стал феноменом на постсоветском телеэкране за счет большого количества серий, запутанной сюжетной линии и приобщению зрителей к современным тенденциям. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась актриса (дублировала несколько героинь: Кэлли, Мэри, Лейкен, Брендон) Александра Кожевникова. «Феномен „Санта-Барбары“ в том, что он стал первым таким большим сериалом, с несколькими сюжетными линиями, с хорошим языком, так как авторы Добсоны (Бриджет и Джером Добсоны — создатели сериал — прим. URA.RU) любили Шекспира. Мне рассказывали, что многие зрители сидели, зарисовывали фасоны нарядов, там было очень много музыкальных премьер известных групп, поэтому сейчас сериал не показывают вновь из-за сложностей с авторскими правами. Пляжи, красота, при этом такие же тяжелые проблемы», — рассказала Александра Кожевникова. Собеседница добавила, что на работу над сериалом у актеров дубляжа ушло 10 лет. «Мы начали озвучивать с 1991 года, с 237 серии и до 2001 года. Очень долгий такой семейный проект, мы встречались все время, каждую неделю, вместе отмечали праздники, ездили на дачи, „Санта-Барбара“ нас очень сдружила», — подчеркнула Кожевникова. По словам актрисы, команда не думала, заходя в проект, что работа продлится 10 лет. «Мы озвучили первые 30 серий, получили деньги, выпили бутылку шампанского и сказали, вот бы было еще 300 серий. И нам дальше приносят следующие 300 серий. Мы не представляли, что это так надолго затянется. Некоторые актеры менялись, например, на дубляже героев Круза, Лайнела», — поделилась Кожевникова. В этот день, 15 января 1993, на телеканале NBC (США) вышла последняя 2137 серия мыльной оперы «Санта-Барбара». В России показ начался 2 января 1992 года и завершился в 2002 году.