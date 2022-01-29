29 января 2022

В РФ с 1 февраля повысят пенсии, пособия и введут новые QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырастут выплаты при рождении ребенка Фото:

В России с 1 февраля проиндексируют пенсии и пособия, также увеличится маткапитал. Кроме того, на «Госуслугах» появятся сертификаты, подтверждающие наличие методвода от вакцинации против коронавируса. URA.RU подготовило список изменений.

  • Социальные выплаты, пособия и компенсации поднимут на 8,4% с 1 февраля. Это коснется инвалидов, ветеранов, героев РФ, чернобыльцев, а также людей, которые пострадали на производстве. Проиндексируют маткапитал;
  • Вырастут выплаты женам и детям призывников. С 1 февраля увеличится единовременное пособие при усыновлении или рождении детей;
  • Пенсии поднимут выше уровня инфляции (на 8,6%) после указа президента РФ Владимира Путина. Средняя сумма выплаты будет около 18,9 тысячи рублей;
  • Прибавку к пенсии пересчитают летчикам и шахтерам. Им индексируют выплаты четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября;
  • С 1 февраля QR-коды теперь будут содержать информацию о медотводе от вакцинации. Пока сертификаты содержат сведения о вакцинации или перенесенном коронавирусе;
  • Штрафы за немаркированный табак и алкоголь повысятся. Заканчивается эксперимент по маркировке табачных изделий, с 1 февраля процедура будет обязательной;
  • Вступает в силу закон о пожизненном сроке заключения для педофилов. До этого пожизненный срок могли получить только педофилы-рецидивисты за изнасилование детей до 14 лет;
  • Предприятия с 1 февраля будут штрафовать за отсутствие систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ.

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В России с 1 февраля проиндексируют пенсии и пособия, также увеличится маткапитал. Кроме того, на «Госуслугах» появятся сертификаты, подтверждающие наличие методвода от вакцинации против коронавируса. URA.RU подготовило список изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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