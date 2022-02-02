Правительство одобрило закон Путина об упрощенном гражданстве

02 февраля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил упростить процедуру получения гражданства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Законопроект президента РФ Владимира Путина об упрощении получения гражданства поддержало российское правительство. Информация об этом содержится в отзыве кабмина, опубликованном в электронной базе данных Госдумы. «Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — указано в документе в базе данных Госдумы. Ожидается, что законопроект рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке в начале 2022 года. Проект закона, который упростит получение гражданства, Путин внес в декабре 2021 года. Предусмотрены сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению этих категорий. Как указано в документе, российское гражданство будет легче получить гражданам бывшего СССР и их детям, участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих в других странах. Также в список вошли люди, у которых родственники по прямой восходящей линии проживали в России или СССР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законопроект президента РФ Владимира Путина об упрощении получения гражданства поддержало российское правительство. Информация об этом содержится в отзыве кабмина, опубликованном в электронной базе данных Госдумы. «Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — указано в документе в базе данных Госдумы. Ожидается, что законопроект рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке в начале 2022 года. Проект закона, который упростит получение гражданства, Путин внес в декабре 2021 года. Предусмотрены сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению этих категорий. Как указано в документе, российское гражданство будет легче получить гражданам бывшего СССР и их детям, участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих в других странах. Также в список вошли люди, у которых родственники по прямой восходящей линии проживали в России или СССР.