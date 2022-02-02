Правительство одобрило закон Путина об упрощенном гражданстве

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Клипарт. Сургут , документ, оружие, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
Владимир Путин предложил упростить процедуру получения гражданства Фото:

Законопроект президента РФ Владимира Путина об упрощении получения гражданства поддержало российское правительство. Информация об этом содержится в отзыве кабмина, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — указано в документе в базе данных Госдумы. Ожидается, что законопроект рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке в начале 2022 года.

Проект закона, который упростит получение гражданства, Путин внес в декабре 2021 года. Предусмотрены сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению этих категорий. Как указано в документе, российское гражданство будет легче получить гражданам бывшего СССР и их детям, участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих в других странах. Также в список вошли люди, у которых родственники по прямой восходящей линии проживали в России или СССР.

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Законопроект президента РФ Владимира Путина об упрощении получения гражданства поддержало российское правительство. Информация об этом содержится в отзыве кабмина, опубликованном в электронной базе данных Госдумы. «Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — указано в документе в базе данных Госдумы. Ожидается, что законопроект рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке в начале 2022 года. Проект закона, который упростит получение гражданства, Путин внес в декабре 2021 года. Предусмотрены сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению этих категорий. Как указано в документе, российское гражданство будет легче получить гражданам бывшего СССР и их детям, участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих в других странах. Также в список вошли люди, у которых родственники по прямой восходящей линии проживали в России или СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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