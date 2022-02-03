Привитые российскими вакцинами получат COVID-сертификаты ЕС. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В сертификате будет информация о последней прививке Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Привитым российскими вакцинами разрешили выдавать европейский COVID-сертификат, если они поставят бустерную дозу препарата, который разрешен в ЕС. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — заявил Кристиан Виганд, передает ТАСС.

COVID-сертификат не заменяет визу для поездов в Европу, а является дополнительным санитарным документом. Виганд рассказал, что Еврокомиссия решила продлить действие системы сертификатов в ЕС на год — до 30 июня 2023 года. По его словам, Еврокомиссия предлагает доработать систему сертификатов, в том числе предоставлять их людям, которые участвуют в клинических испытаниях вакцин. Также обсуждается предоставление COVID-сертификата на основании тестов на антитела.

Российскую вакцину «Спутник V» готовы признать в 2022 году, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала она. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в январе передал ВОЗ необходимую документацию по «Спутнику V».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Привитым российскими вакцинами разрешили выдавать европейский COVID-сертификат, если они поставят бустерную дозу препарата, который разрешен в ЕС. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе. «Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — заявил Кристиан Виганд, передает ТАСС. COVID-сертификат не заменяет визу для поездов в Европу, а является дополнительным санитарным документом. Виганд рассказал, что Еврокомиссия решила продлить действие системы сертификатов в ЕС на год — до 30 июня 2023 года. По его словам, Еврокомиссия предлагает доработать систему сертификатов, в том числе предоставлять их людям, которые участвуют в клинических испытаниях вакцин. Также обсуждается предоставление COVID-сертификата на основании тестов на антитела. Российскую вакцину «Спутник V» готовы признать в 2022 году, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала она. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в январе передал ВОЗ необходимую документацию по «Спутнику V».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...