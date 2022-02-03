В сертификате будет информация о последней прививке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Привитым российскими вакцинами разрешили выдавать европейский COVID-сертификат, если они поставят бустерную дозу препарата, который разрешен в ЕС. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — заявил Кристиан Виганд, передает ТАСС.

COVID-сертификат не заменяет визу для поездов в Европу, а является дополнительным санитарным документом. Виганд рассказал, что Еврокомиссия решила продлить действие системы сертификатов в ЕС на год — до 30 июня 2023 года. По его словам, Еврокомиссия предлагает доработать систему сертификатов, в том числе предоставлять их людям, которые участвуют в клинических испытаниях вакцин. Также обсуждается предоставление COVID-сертификата на основании тестов на антитела.

Российскую вакцину «Спутник V» готовы признать в 2022 году, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала она. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в январе передал ВОЗ необходимую документацию по «Спутнику V».

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