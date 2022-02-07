Цены на нефть из России в Европе побили рекорд 2014 года

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Стоимость российской нефти превысила 95 долларов за баррель Фото:

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе возросла и побила рекорд 2014 года. Об этом рассказали в международном ценовом агентстве Argus.

«Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье в пятницу увеличилась сразу на 4,66 $/барр. по сравнению с четвергом, до 95,12 $/барр. (cif Роттердам). Это стало максимальным уровнем с 17 сентября 2014 г. — тогда котировка достигала 96,18 $/барр», — сообщается на сайте Argus.

Это произошло после роста котировок на нефть в мире в условиях геополитической напряженности. Также повлияли опасения недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса, отметили в агентстве.

Ранее стоимость Urals побила восьмилетний рекорд, цена тогда достигла 90 долларов за баррель. 20 января сообщалось, что российская марка три дня подряд стоила больше нефти Brent.

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Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе возросла и побила рекорд 2014 года. Об этом рассказали в международном ценовом агентстве Argus. «Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье в пятницу увеличилась сразу на 4,66 $/барр. по сравнению с четвергом, до 95,12 $/барр. (cif Роттердам). Это стало максимальным уровнем с 17 сентября 2014 г. — тогда котировка достигала 96,18 $/барр», — сообщается на сайте Argus. Это произошло после роста котировок на нефть в мире в условиях геополитической напряженности. Также повлияли опасения недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса, отметили в агентстве. Ранее стоимость Urals побила восьмилетний рекорд, цена тогда достигла 90 долларов за баррель. 20 января сообщалось, что российская марка три дня подряд стоила больше нефти Brent.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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