Цены на нефть из России в Европе побили рекорд 2014 года

Стоимость российской нефти превысила 95 долларов за баррель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе возросла и побила рекорд 2014 года. Об этом рассказали в международном ценовом агентстве Argus.

«Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье в пятницу увеличилась сразу на 4,66 $/барр. по сравнению с четвергом, до 95,12 $/барр. (cif Роттердам). Это стало максимальным уровнем с 17 сентября 2014 г. — тогда котировка достигала 96,18 $/барр», — сообщается на сайте Argus.

Это произошло после роста котировок на нефть в мире в условиях геополитической напряженности. Также повлияли опасения недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса, отметили в агентстве.

Ранее стоимость Urals побила восьмилетний рекорд, цена тогда достигла 90 долларов за баррель. 20 января сообщалось, что российская марка три дня подряд стоила больше нефти Brent.