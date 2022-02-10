В России предложили изменить правила перевозки вещей в самолетах

11 февраля 2022 в 05:18 Размер текста - 17 +

По мнению общественников, зафиксировать габариты ручной клади будет справедливо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минтранс РФ попросили законодательно утвердить минимальный размер провоза ручной клади в самолетах. Об этом сообщается в письме Общероссийского объединения пассажиров (ООП) в министерство. Необходимо законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 сантиметров, говорится в письме, сообщают «Известия». Это правило не будет распространяться только на типы самолетов, в которых выполнение этого требования невыполнимо. Глава ООП Илья Зотов отметил, что в действующих федеральных авиационных правилах прописано требование только к весу перевозимой ручной клади — не менее 5 кг на пассажира. В объединении считают, что будет справедливо, если аналогичное требование будет установлено и по габаритам, так как это повысит качество услуг перевозчиков. Также общественники предложили законодательно ограничить максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах. Они подчеркнули, что максимальная и минимальная стоимость этой услуги отличается в восемь раз. Ранее URA.RU сообщало, что в России в 2022 года число дешевых авиарейсов вырастет. Новые льготные маршруты должны появиться у авиакомпании «Аврора», созданной по поручению президента России Владимира Путина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтранс РФ попросили законодательно утвердить минимальный размер провоза ручной клади в самолетах. Об этом сообщается в письме Общероссийского объединения пассажиров (ООП) в министерство. Необходимо законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 сантиметров, говорится в письме, сообщают «Известия». Это правило не будет распространяться только на типы самолетов, в которых выполнение этого требования невыполнимо. Глава ООП Илья Зотов отметил, что в действующих федеральных авиационных правилах прописано требование только к весу перевозимой ручной клади — не менее 5 кг на пассажира. В объединении считают, что будет справедливо, если аналогичное требование будет установлено и по габаритам, так как это повысит качество услуг перевозчиков. Также общественники предложили законодательно ограничить максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах. Они подчеркнули, что максимальная и минимальная стоимость этой услуги отличается в восемь раз. Ранее URA.RU сообщало, что в России в 2022 года число дешевых авиарейсов вырастет. Новые льготные маршруты должны появиться у авиакомпании «Аврора», созданной по поручению президента России Владимира Путина.