10 февраля 2022

В России предложили изменить правила перевозки вещей в самолетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, багаж, гражданская авиация, самолет, багажные тележки
По мнению общественников, зафиксировать габариты ручной клади будет справедливо Фото:

Минтранс РФ попросили законодательно утвердить минимальный размер провоза ручной клади в самолетах. Об этом сообщается в письме Общероссийского объединения пассажиров (ООП) в министерство.

Необходимо законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 сантиметров, говорится в письме, сообщают «Известия». Это правило не будет распространяться только на типы самолетов, в которых выполнение этого требования невыполнимо.

Глава ООП Илья Зотов отметил, что в действующих федеральных авиационных правилах прописано требование только к весу перевозимой ручной клади — не менее 5 кг на пассажира. В объединении считают, что будет справедливо, если аналогичное требование будет установлено и по габаритам, так как это повысит качество услуг перевозчиков.

Также общественники предложили законодательно ограничить максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах. Они подчеркнули, что максимальная и минимальная стоимость этой услуги отличается в восемь раз.

Ранее URA.RU сообщало, что в России в 2022 года число дешевых авиарейсов вырастет. Новые льготные маршруты должны появиться у авиакомпании «Аврора», созданной по поручению президента России Владимира Путина.

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Минтранс РФ попросили законодательно утвердить минимальный размер провоза ручной клади в самолетах. Об этом сообщается в письме Общероссийского объединения пассажиров (ООП) в министерство. Необходимо законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 сантиметров, говорится в письме, сообщают «Известия». Это правило не будет распространяться только на типы самолетов, в которых выполнение этого требования невыполнимо. Глава ООП Илья Зотов отметил, что в действующих федеральных авиационных правилах прописано требование только к весу перевозимой ручной клади — не менее 5 кг на пассажира. В объединении считают, что будет справедливо, если аналогичное требование будет установлено и по габаритам, так как это повысит качество услуг перевозчиков. Также общественники предложили законодательно ограничить максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах. Они подчеркнули, что максимальная и минимальная стоимость этой услуги отличается в восемь раз. Ранее URA.RU сообщало, что в России в 2022 года число дешевых авиарейсов вырастет. Новые льготные маршруты должны появиться у авиакомпании «Аврора», созданной по поручению президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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