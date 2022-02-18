Вице-премьер РФ заступился за Валиеву перед главой МОК

18 февраля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Чернышенко назвал неуместными слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По его словам, такой поступок неуместен и неправилен. «Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех», — приводит портал Inside the Games слова Чернышенко. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По его словам, такой поступок неуместен и неправилен. «Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех», — приводит портал Inside the Games слова Чернышенко. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.