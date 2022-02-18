Вице-премьер РФ заступился за Валиеву перед главой МОК

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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, чернышенко дмитрий
Чернышенко назвал неуместными слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По его словам, такой поступок неуместен и неправилен.

«Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех», — приводит портал Inside the Games слова Чернышенко.

Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По его словам, такой поступок неуместен и неправилен. «Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех», — приводит портал Inside the Games слова Чернышенко. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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