Володин обвинил Зеленского в провокации большой войны

19 февраля 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует большую войну в центре Европы. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Зеленский провоцирует начало большой войны. <…> Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, становится понятно, для чего США обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину. «Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных», — отметил спикер Госдумы. Он добавил, что США эвакуировали своих дипломатов, потому что понимают, что перечеркивание Киевом Минских договоренностей приведет к трагедии. Володин подчеркнул, что страны Европы вряд ли понимают, что если начнется война, то она развернется именно на их территориях. «Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны?», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения «составлены бездарно». Украинский лидер считает переговоры Киева с ДНР и ЛНР бесполезными. Володин заявил, что таким образом Зеленский отказался от Минских соглашений. Глава ДНР Денис Пушилин назвал сроки вторжения ВСУ на Донбасс.