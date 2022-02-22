В ЛДПР призвали вернуть Украину в «историческое лоно»

Либерал-демократы настаивают на возвращение Украины к истокам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Партия ЛДПР полностью поддерживает решение о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. При этом во фракции надеются на возвращение всей Украины в ее историческое лоно. Об этом либерал-демократы рассказали в своем Telegram канале.

«Сразу начнем с того, что ЛДПР полностью поддерживает решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Однако вместе с тем мы выражаем надежду, что это лишь первый шаг, и 22 февраля 2022 года началось возвращение всей Украины в ее историческое лоно», — говорится в тексте.

В ЛДПР подчеркнули, что «главная задача сейчас — снять все вопросы по безопасности». «НАТО должно убраться от границ России на рубежи 1997 года, а когда это произойдет, то и необходимость в этом альянсе отпадет, он будет просто распущен. На место глобальных блоков придут региональные военные союзы, например, уже созданный AUKUS (США, Британия и Австралия), — говорится в заявлении. — Вот они займутся тем, что будут вылавливать в море лодки с мигрантами из Африки». «А в Европе никаких блоков больше быть не должно», — считают в ЛДПР.

Сегодня стало известно, что Президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР. С Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником также подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев высказался о решении президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народной республики. Об этом корреспондент URA.RU узнал во время визита Якушева Екатеринбургского Суворовского военного училища для торжественной церемонии открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать».

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