РИА «Новости»: Евросоюз ждет беженцев с Украины

В страны Евросоюза въехали минимум 300 тысяч граждан Украины, сообщила Иова Йоханссон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз готов принять беженцев с Украины — он неделями готовился к различным вариантам развития событий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что беженцев готовы принять даже те страны, которые не граничат с Украиной.

«Мы неделями готовились к различным вариантам, и, конечно, мы готовы принять этих беженцев, вместе со странами-членами [Евросоюза] у нас есть планы чрезвычайных действий. И те страны, которые находятся не на границе [с Украиной], конечно, тоже готовы принять беженцев», — приводит слова Урсулы фон дер Ляйен РИА «Новости» со ссылкой на Euronews.

До этого еврокомиссар по внутренним делам Иова Йоханссон сообщила, что в страны Евросоюза въехали минимум 300 тысяч граждан Украины. По ее словам, лишь малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.

Ранее о готовности принять граждан Украины заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. О потоке беженцев также сообщила представитель МИД Германии Андреа Зассе. По ее словам, в их числе были не только граждане Украины, но и Беларуси, передает «Национальная служба новостей». Из-за потока беженцев Словакия ввела режим чрезвычайной ситуации, сообщает RT.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Зеленский позднее записал обращение к властям РФ с предложением начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске. После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Киев отказался от переговоров. Затем представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики все-таки согласен обсуждать прекращение огня и мир. Встреча делегаций России и Украины должна состоятся утром 28 февраля в белорусском Гомеле.

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