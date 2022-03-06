В ДНР при обстреле рухнул жилой дом. Под завалами три человека

07 марта 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

В Горловке в результате обстрела обрушилось здание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела по населенному пункту Горловка в ДНР было повреждено здание школы и обрушено жилое здание, под завалами которого оказались три человека. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько. «В результате обстрела Горловки „Точкой-У“ повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина „MOLOKO“. На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами», — пишет Приходько в Telegram. Он добавил, что скорая помощь выехала на место происшествия. 6 марта около восьми часов вечера вооруженные формирования Украину нанесли удар по центру населенного пункта с применением тактического военного комплекса «Точка-У». Ракета была уничтожена в воздухе, передает «Комсомольская правда». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В результате обстрела по населенному пункту Горловка в ДНР было повреждено здание школы и обрушено жилое здание, под завалами которого оказались три человека. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько. «В результате обстрела Горловки „Точкой-У“ повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина „MOLOKO“. На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами», — пишет Приходько в Telegram. Он добавил, что скорая помощь выехала на место происшествия. 6 марта около восьми часов вечера вооруженные формирования Украину нанесли удар по центру населенного пункта с применением тактического военного комплекса «Точка-У». Ракета была уничтожена в воздухе, передает «Комсомольская правда». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.