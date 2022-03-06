06 марта 2022

В ДНР при обстреле рухнул жилой дом. Под завалами три человека

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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, развалины, разрушенное здание
В Горловке в результате обстрела обрушилось здание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела по населенному пункту Горловка в ДНР было повреждено здание школы и обрушено жилое здание, под завалами которого оказались три человека. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате обстрела Горловки „Точкой-У“ повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина „MOLOKO“. На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами», — пишет Приходько в Telegram. Он добавил, что скорая помощь выехала на место происшествия.

6 марта около восьми часов вечера вооруженные формирования Украину нанесли удар по центру населенного пункта с применением тактического военного комплекса «Точка-У». Ракета была уничтожена в воздухе, передает «Комсомольская правда».

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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В результате обстрела по населенному пункту Горловка в ДНР было повреждено здание школы и обрушено жилое здание, под завалами которого оказались три человека. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько. «В результате обстрела Горловки „Точкой-У“ повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина „MOLOKO“. На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами», — пишет Приходько в Telegram. Он добавил, что скорая помощь выехала на место происшествия. 6 марта около восьми часов вечера вооруженные формирования Украину нанесли удар по центру населенного пункта с применением тактического военного комплекса «Точка-У». Ракета была уничтожена в воздухе, передает «Комсомольская правда». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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