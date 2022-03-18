Депутат Госдумы рассказал о возвращении РФ к плановой экономике

Бюджет предложили планировать на пять лет вперед Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономика в России в условиях нынешней ситуации станет гибридной с чертами рыночной и плановой. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

«У нас будет гибридная экономика. В чем-то она будет приобретать черты плановой, а в чем-то оставаться рыночной. Есть такие сегменты, где нужна плановая экономика. Там, где государство более эффективно. Электроэнергетика, например, так как это единая экосистема и ее регулирование, наверное, эффективнее в централизованном в плановом порядке. Что касается нефти, тут есть различные международные цепочки, это сложная история. По моему мнению, этому сектору лучше оставаться в рамках рынка», — поделился Аркадий Свистунов.

Первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов отметил, что элементы планирования уже существуют в России. «Есть отдельный блок законов, посвященный этому вопросу. Однако он слабо применяется на практике. Мы уже неоднократно указывали на то, что трехлетнее бюджетное планирование слишком ограничено, в нем нет стратегии, лишь тактика и латание дыр. Пятилетнее планирование позволяет ставить более глобальные, но при этом ясные цели и задачи», — уверен парламентарий.

По его мнению, элементы Госплана на федеральном уровне позволили бы более качественно мобилизовать экономические ресурсы, чтобы компенсировать потери от вводимых санкций. Первый зампред комитета отметил, что рыночная экономика в РФ стала нежизнеспособной. «Пятилетний план позволяет более точно рассчитать, на каких направлениях и сколько необходимо вложить ресурсов, чтобы компенсировать технологическое или экономическое отставание от стран-лидеров», — заключил депутат.

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