Соратницу оппозиционного деятеля Алексея Навального (экстремист, признан иноагентом на территории РФ) экс-председателя совета директоров ФБК (экстремист, признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Марию Певчих (признана иноагентом в РФ) внесли в украинскую базу «Миротворец» за ее высказывания о снятии санкций с России и манипуляции информацией. Соответствующая карточка размещена на сайте «Миротворца».
«Ее обвиняют в гуманитарной агрессии и манипулировании общественно-значимой информацией в пользу России», — передает издание «Постньюс». По словам Певчих, Запад мог бы проводить обмен политическими заключенными из РФ за отмену антироссийский санкций.
*Алексей Навальный признан иноагентом и экстремистом на территории РФ
**Мария Певчих признана иноагентом в РФ
***ФБК экстремист, признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован
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