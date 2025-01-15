Соратницу Навального* Марию Певчих** обвинили в желании помочь России

Иноагента Марию Певчих** внесли в базу «Миротворец»
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На Украине Мария Певчих** признана врагом
На Украине Мария Певчих** признана врагом Фото:

Соратницу оппозиционного деятеля Алексея Навального (экстремист, признан иноагентом на территории РФ) экс-председателя совета директоров ФБК (экстремист, признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Марию Певчих (признана иноагентом в РФ) внесли в украинскую базу «Миротворец» за ее высказывания о снятии санкций с России и манипуляции информацией. Соответствующая карточка размещена на сайте «Миротворца».

«Ее обвиняют в гуманитарной агрессии и манипулировании общественно-значимой информацией в пользу России», — передает издание «Постньюс». По словам Певчих, Запад мог бы проводить обмен политическими заключенными из РФ за отмену антироссийский санкций. 

*Алексей Навальный признан иноагентом и экстремистом на территории РФ

**Мария Певчих признана иноагентом в РФ

***ФБК экстремист, признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован

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Соратницу оппозиционного деятеля Алексея Навального (экстремист, признан иноагентом на территории РФ) экс-председателя совета директоров ФБК (экстремист, признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Марию Певчих (признана иноагентом в РФ) внесли в украинскую базу «Миротворец» за ее высказывания о снятии санкций с России и манипуляции информацией. Соответствующая карточка размещена на сайте «Миротворца». «Ее обвиняют в гуманитарной агрессии и манипулировании общественно-значимой информацией в пользу России», — передает издание «Постньюс». По словам Певчих, Запад мог бы проводить обмен политическими заключенными из РФ за отмену антироссийский санкций.  *Алексей Навальный признан иноагентом и экстремистом на территории РФ **Мария Певчих признана иноагентом в РФ ***ФБК экстремист, признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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