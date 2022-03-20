NYT: Байден мучается в поисках баланса между Киевом и Москвой

20 марта 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Байден пытается удерживать «слабый баланс» между связями с Россией и Украиной Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден принимает «мучительные» решения по поводу ситуации на Украине, так как боится более широкого конфликта с Россией. Статью на эту тему опубликовало издание New York Times. «Белый дом не собирается направлять американскую или НАТОвскую авиацию в небо над Украиной, поскольку чиновники в Вашингтоне опасаются, что это спровоцирует глобальный пожар. Но он предоставляет Украине ракеты, которые могли бы выполнить ту же задачу по уничтожению российских самолетов», — пишет New York Times. Авторы называют это «слабым балансом», который пытается удержать администрация Байдена в вопросе Украины, не разжигая прямой конфликт со страной, обладающей ядерным оружием. Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Позже сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российские власти за проведение специальной операции на Украине. Хотя еще в 1999 году сенатор Байден инициировал бомбардировки Белграда, а 11 лет назад, когда Джо Байден находился на посту вице-президента США, Америка и ее страны-союзники начал военную интервенцию в Ливию, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. Только под НАТОвскими бомбардировками в Ливии погибло 40 тысяч жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден принимает «мучительные» решения по поводу ситуации на Украине, так как боится более широкого конфликта с Россией. Статью на эту тему опубликовало издание New York Times. «Белый дом не собирается направлять американскую или НАТОвскую авиацию в небо над Украиной, поскольку чиновники в Вашингтоне опасаются, что это спровоцирует глобальный пожар. Но он предоставляет Украине ракеты, которые могли бы выполнить ту же задачу по уничтожению российских самолетов», — пишет New York Times. Авторы называют это «слабым балансом», который пытается удержать администрация Байдена в вопросе Украины, не разжигая прямой конфликт со страной, обладающей ядерным оружием. Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Позже сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российские власти за проведение специальной операции на Украине. Хотя еще в 1999 году сенатор Байден инициировал бомбардировки Белграда, а 11 лет назад, когда Джо Байден находился на посту вице-президента США, Америка и ее страны-союзники начал военную интервенцию в Ливию, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. Только под НАТОвскими бомбардировками в Ливии погибло 40 тысяч жителей.