Турция предлагает корабли для помощи с эвакуацией из Мариуполя

02 апреля 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Мариуполь остается одной из горячих точек на южном фронте ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция готова помочь с организацией эвакуации гражданских лиц и раненных из Мариуполя по Черному морю. Для этого Анкара предлагает выделить морские суда, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране», — приводит слова Акара агентство «Анадолу». Министр обороны Турции также добавил, что Анкара продолжает гуманитарные поставки на Украину. Кроме этого, Акар сообщил, что Турция обсуждает с РФ и Украиной вопросы безопасного выхода турецких судов из портов Украины. В заключении министр заявил о важности достижения договоренностей по прекращению огня. На этой неделе Турция стала площадкой для переговоров РФ и Украины. После них делегации согласуют позиции с руководством своих стран, сообщили в Кремле. РФ проводит в Украине спецоперацию. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. 1 апреля, по заявлению Минобороны РФ, украинские войска цинично сорвали эвакуацию жителей Мариуполя. Горожане рассказали, что нацбатальоны начали обстреливать Мариуполь еще до старта спецоперации по освобождению Донбасса. Сейчас Мариуполь остается одной из горячих точек на южном фронте ДНР, несмотря на постепенное завершение боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Турция готова помочь с организацией эвакуации гражданских лиц и раненных из Мариуполя по Черному морю. Для этого Анкара предлагает выделить морские суда, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране», — приводит слова Акара агентство «Анадолу». Министр обороны Турции также добавил, что Анкара продолжает гуманитарные поставки на Украину. Кроме этого, Акар сообщил, что Турция обсуждает с РФ и Украиной вопросы безопасного выхода турецких судов из портов Украины. В заключении министр заявил о важности достижения договоренностей по прекращению огня. На этой неделе Турция стала площадкой для переговоров РФ и Украины. После них делегации согласуют позиции с руководством своих стран, сообщили в Кремле. РФ проводит в Украине спецоперацию. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. 1 апреля, по заявлению Минобороны РФ, украинские войска цинично сорвали эвакуацию жителей Мариуполя. Горожане рассказали, что нацбатальоны начали обстреливать Мариуполь еще до старта спецоперации по освобождению Донбасса. Сейчас Мариуполь остается одной из горячих точек на южном фронте ДНР, несмотря на постепенное завершение боевых действий.