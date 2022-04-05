В Белом доме ответили на ультиматум Зеленского по России 06 апреля 2022 в 01:27 Размер текста - 17 + В США не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не видят возможности исключения России из состава Совета безопасности ООН, как того требовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «США разделяют фрустрацию Зеленского по поводу членства России в СБ ООН, но не видят возможности изменить ситуацию», — заявила Псаки. Информацию передает РИА «Новости». Ранее Зеленский потребовал, чтобы Совет безопасности ООН исключил Россию из своего состава или самораспустился. Помимо этого, президент Украины предложил провести в Киеве конференции по реформированию глобальной системы безопасности. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Основными целями операции заявлена помощь республикам Донбасса и демилитаризация Украины. 16 марта из-за агрессии Западных стран Россия вышла из Совета Европы. Позже в РФ покинула и Конвенцию по защите прав человека. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. США не видят возможности исключения России из состава Совета безопасности ООН, как того требовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «США разделяют фрустрацию Зеленского по поводу членства России в СБ ООН, но не видят возможности изменить ситуацию», — заявила Псаки. Информацию передает РИА «Новости». Ранее Зеленский потребовал, чтобы Совет безопасности ООН исключил Россию из своего состава или самораспустился. Помимо этого, президент Украины предложил провести в Киеве конференции по реформированию глобальной системы безопасности. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Основными целями операции заявлена помощь республикам Донбасса и демилитаризация Украины. 16 марта из-за агрессии Западных стран Россия вышла из Совета Европы. Позже в РФ покинула и Конвенцию по защите прав человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям