В Белом доме ответили на ультиматум Зеленского по России

США не видят возможности исключения России из состава Совета безопасности ООН, как того требовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«США разделяют фрустрацию Зеленского по поводу членства России в СБ ООН, но не видят возможности изменить ситуацию», — заявила Псаки. Информацию передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский потребовал, чтобы Совет безопасности ООН исключил Россию из своего состава или самораспустился. Помимо этого, президент Украины предложил провести в Киеве конференции по реформированию глобальной системы безопасности.
США не видят возможности исключения России из состава Совета безопасности ООН, как того требовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «США разделяют фрустрацию Зеленского по поводу членства России в СБ ООН, но не видят возможности изменить ситуацию», — заявила Псаки. Информацию передает РИА «Новости». Ранее Зеленский потребовал, чтобы Совет безопасности ООН исключил Россию из своего состава или самораспустился. Помимо этого, президент Украины предложил провести в Киеве конференции по реформированию глобальной системы безопасности. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Основными целями операции заявлена помощь республикам Донбасса и демилитаризация Украины. 16 марта из-за агрессии Западных стран Россия вышла из Совета Европы. Позже в РФ покинула и Конвенцию по защите прав человека.