Кремль: канцлер Австрии приедет в Москву поговорить с Путиным

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков подтвердил инфомацию о визите Карла Нехаммера в Москву Фото:

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером 11 апреля. Для этого Нехаммер приедет в Москву. Информацию о визите подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, подтверждаем», — сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о приезде Нехаммера. Подробностей о повестке предстоящей встречи не приводится.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Карл Нехаммер планирует рабочий визит в Москву. Позднее информацию о визите Нехаммера в Россию подтвердили в ведомстве канцлера.

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Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером 11 апреля. Для этого Нехаммер приедет в Москву. Информацию о визите подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, подтверждаем», — сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о приезде Нехаммера. Подробностей о повестке предстоящей встречи не приводится. Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Карл Нехаммер планирует рабочий визит в Москву. Позднее информацию о визите Нехаммера в Россию подтвердили в ведомстве канцлера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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