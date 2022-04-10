Кремль: канцлер Австрии приедет в Москву поговорить с Путиным

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером 11 апреля. Для этого Нехаммер приедет в Москву. Информацию о визите подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, подтверждаем», — сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о приезде Нехаммера. Подробностей о повестке предстоящей встречи не приводится.
Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Карл Нехаммер планирует рабочий визит в Москву. Позднее информацию о визите Нехаммера в Россию подтвердили в ведомстве канцлера.
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером 11 апреля. Для этого Нехаммер приедет в Москву. Информацию о визите подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, подтверждаем», — сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о приезде Нехаммера. Подробностей о повестке предстоящей встречи не приводится. Ранее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Карл Нехаммер планирует рабочий визит в Москву. Позднее информацию о визите Нехаммера в Россию подтвердили в ведомстве канцлера.