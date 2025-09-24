Песков: звонок Путина Трампу может быть организован в любой момент

Оба лидера подчеркивают важность диалога между странами
Оба лидера подчеркивают важность диалога между странами Фото:

Точных договоренностей по новому телефонному разговору президентов России и США владимир Путина и Дональда Трампа пока нет. Однако этот звонок может быть организован в о =любой момент, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Планов [по новому разговору] не было. Но звонок может быть организован в любой момент», — сказал Песков в интервью РБК. Он подчеркнул, что каналы связи между двумя странами по-прежнему действуют и связь с американцами сейчас налажена, в отличие от времени президентства Джо Байдена.

Предыдущий разговор Путина и Трампа по телефону состоялся 19 августа, после того как в Белом доме прошел прием европейских лидеров. Ранее Трамп неоднократно отмечал важность поддержания диалога между США и Россией.

