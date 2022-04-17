Baza: программа «Жить здорово» не вернется в эфир

Российская программа «Жить Здорово!» не вернется в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Программа Елены Малышевой „Жить здорово!“ не вернется в эфир. Выпуски, которые сейчас появляются в сетке вещания „Первого канала“ — это „консервы“ — ряд передач, записанных до закрытия „Жить здорово!“» — пишет Telegram-канал Baza. По информации источника, коллектив «Жить здорово» распущен, новые передачи после 30 марта не записывались.
В конце марта телеведущая Елена Малышева приняла решение закрыть свою программу «Жить здорово!» на Первом канале. Тогда она заявила, что передача не будет выходить ориентировочно до сентября. Причиной являются изменения в сетке вещания канала в связи с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям из-за спецоперации РФ на Украине. Что касается полного закрытия программы, в пресс-службе Первого канала корреспонденту URA.RU сообщили, что «о закрытии проекта речи не идет».
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Российская программа «Жить Здорово!» не вернется в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. «Программа Елены Малышевой „Жить здорово!“ не вернется в эфир. Выпуски, которые сейчас появляются в сетке вещания „Первого канала“ — это „консервы“ — ряд передач, записанных до закрытия „Жить здорово!“» — пишет Telegram-канал Baza. По информации источника, коллектив «Жить здорово» распущен, новые передачи после 30 марта не записывались. В конце марта телеведущая Елена Малышева приняла решение закрыть свою программу «Жить здорово!» на Первом канале. Тогда она заявила, что передача не будет выходить ориентировочно до сентября. Причиной являются изменения в сетке вещания канала в связи с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям из-за спецоперации РФ на Украине. Что касается полного закрытия программы, в пресс-службе Первого канала корреспонденту URA.RU сообщили, что «о закрытии проекта речи не идет».