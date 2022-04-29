Лавров объяснил, почему спецоперация не заканчивается

30 апреля 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

По его словам, в этом виноваты, в том числе, страны НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация РФ на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Сейчас мы являемся свидетелями проявления классических двойных стандартов и лицемерия западного истеблишмента. Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей», — сказал Лавров в интервью Синьхуа. Министр уверен, что США и Евросоюз отправляют Украине различные вооружения с целью войны с Россией. По его мнению, им «абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений». Глава МИД считает, что для мирного урегулирования украинского кризиса страны НАТО и США «должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы». Лавров подчеркнул, что Украина нуждается не в бесконечных отправках оружия, а в решении неотложных гуманитарных вопросов. По его словам, Россия занимается этим с 2014 года. За это время в Донбасс были отправлены десятки тысяч гуманитарных грузов. Лавров заключил, что с момента начала спецоперации в ДНР и ЛНР Россия отправила около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Министр иностранных дел РФ сообщил, что спецоперации РФ на Украине закончится только тогда, когда ее цели и задачи будут реализованы и достигнуты. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Спецоперация РФ на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Сейчас мы являемся свидетелями проявления классических двойных стандартов и лицемерия западного истеблишмента. Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей», — сказал Лавров в интервью Синьхуа. Министр уверен, что США и Евросоюз отправляют Украине различные вооружения с целью войны с Россией. По его мнению, им «абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений». Глава МИД считает, что для мирного урегулирования украинского кризиса страны НАТО и США «должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы». Лавров подчеркнул, что Украина нуждается не в бесконечных отправках оружия, а в решении неотложных гуманитарных вопросов. По его словам, Россия занимается этим с 2014 года. За это время в Донбасс были отправлены десятки тысяч гуманитарных грузов. Лавров заключил, что с момента начала спецоперации в ДНР и ЛНР Россия отправила около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Министр иностранных дел РФ сообщил, что спецоперации РФ на Украине закончится только тогда, когда ее цели и задачи будут реализованы и достигнуты. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.