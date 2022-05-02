«Росатом» заявил о претензиях к Финляндии

В «Росатоме» разочарованы решением компании Fennovoima Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение финской компании Fennovoima о прекращении сотрудничества с Россией не обсуждалось на уровне акционеров проекта по сооружению АЭС «Ханхикиви-1», крупнейшим из которых является финское дочернее предприятие «Росатома». Об этом сообщили в госкорпорации.

«Обращаем внимание, что такой важнейший для проекта шаг, как инициатива руководства Fennovoima о прекращении контракта EPC, сделан без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima (на 100% принадлежит Росатому)», — сообщается в telegram-канале «Росатома». В госкорпорации заявили, что разочарованы решением финских партнеров.

В «Росатоме» не понимают основания решения, потому что проект прогрессировал и была налажена командная работа. По их словам, RAOS Project добросовестно выполняет свои обязательства. В госкорпорации отметили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с контрактами и законодательством.

Ранее Fennovoima заявила о решении расторгнуть контракт с RAOS Project на сооружение АЭС «Ханхикиви-1», пишет RT. Контракт на ее сооружение подписали еще в 2013 году. Представители Fennovoima считают, что спецоперация РФ на Украине привела к нарушению логистических цепочек и «усугубила риски для проекта», передает телеканал 360. В компании отметили, что осознают риски негативных последствий своего решения.

Спецоперация РФ на Украине началась в конце февраля. Из-за этого многие страны ввели санкции против РФ. Российские власти заявляли, что санкции негативно влияют и на государства, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, разрушаются кооперационные связи и увеличивается инфляция.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам