Автозаки в России оборудуют туалетами и кондиционерами

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Антивоенная акция протеста. Екатеринбург, автозак росгвардии, митинг против войны
В Москве появятся автозаки с туалетами и кондиционерами Фото:

В Москву начнут поставлять автозаки, оборудованные кондиционерами и туалетами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.

«Я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей. Перевозка в автозаках — это одна из тем, беспокоящих людей. Но решения, которые вскоре будут реализованы, уже приняты», — передает РИА «Новости» слова Потяевой.

Последний раз в Москве проходила несанкционированная акция в конце февраля. Тогда были задержаны 600 человек. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак.

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В Москву начнут поставлять автозаки, оборудованные кондиционерами и туалетами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева. «Я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей. Перевозка в автозаках — это одна из тем, беспокоящих людей. Но решения, которые вскоре будут реализованы, уже приняты», — передает РИА «Новости» слова Потяевой. Последний раз в Москве проходила несанкционированная акция в конце февраля. Тогда были задержаны 600 человек. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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