Автозаки в России оборудуют туалетами и кондиционерами

04 мая 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Москве появятся автозаки с туалетами и кондиционерами Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москву начнут поставлять автозаки, оборудованные кондиционерами и туалетами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева. «Я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей. Перевозка в автозаках — это одна из тем, беспокоящих людей. Но решения, которые вскоре будут реализованы, уже приняты», — передает РИА «Новости» слова Потяевой. Последний раз в Москве проходила несанкционированная акция в конце февраля. Тогда были задержаны 600 человек. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Москву начнут поставлять автозаки, оборудованные кондиционерами и туалетами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева. «Я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей. Перевозка в автозаках — это одна из тем, беспокоящих людей. Но решения, которые вскоре будут реализованы, уже приняты», — передает РИА «Новости» слова Потяевой. Последний раз в Москве проходила несанкционированная акция в конце февраля. Тогда были задержаны 600 человек. В ходе проведения акции девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, ее задержали, предает ТАСС. В результате произошедшего был поврежден автозак.