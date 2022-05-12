Литва отзывает посла из РФ и закрывает консульство в Петербурге

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, кресло главы
Генеральное консульство Литвы будет закрыто с 7 июня Фото:

Литва отзывает посла из России с 1 июня. С 7 июня будет закрыто консульство страны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте правительства Литвы.

«Правительство Литовской Республики постановляет исключить 7 июня Генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге. Консульские функции, выполняемые Генеральным консульством в Санкт-Петербурге, возложены на посольство Литовской Республики в Москве», — говорится в заявлении. Согласно другому документу, с 1 июня посол Литовской Республики в РФ Эйтвидас Баярунас отстраняется от работы.

В начале апреля литовское правительство из-за событий на Украине предписало послу РФ покинуть республику. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде, напоминает «Национальная служба новостей».

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Литва отзывает посла из России с 1 июня. С 7 июня будет закрыто консульство страны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте правительства Литвы. «Правительство Литовской Республики постановляет исключить 7 июня Генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге. Консульские функции, выполняемые Генеральным консульством в Санкт-Петербурге, возложены на посольство Литовской Республики в Москве», — говорится в заявлении. Согласно другому документу, с 1 июня посол Литовской Республики в РФ Эйтвидас Баярунас отстраняется от работы. В начале апреля литовское правительство из-за событий на Украине предписало послу РФ покинуть республику. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде, напоминает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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