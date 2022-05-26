В ХМАО отправился первый паром из ЯНАО

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Корабли и баржи. Салехард , причал, паром, ямал, затонувшее судно
Первый паром сезона отправился в Югру Фото:

Паром Обь-Иртышского пароходства первый раз в этом сезоне отправился до Приобья (ХМАО) из Салехарда (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте дептранспорта Ямала.

«Сегодня, 26 мая, в 06:00 первый в этом сезоне паром Обь-Иртышского пароходства отправился из Салехарда в Приобье (ХМАО). На первый рейс были выкуплены все билеты, часть автомобилей заедут на борт в поселке Мужи», — говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что с этого года пассажир при покупке билета на паром может самостоятельно выбрать спальное место в любой каюте. Жители сел Мужи и Горки теперь могут купить билет онлайн, а паромы оснастили телевизорами и кофейными аппаратами.

Навигацию по маршруту Салехард — Приобье будут осуществлять два перевозчика на шести паромах. Следующий выход из Салехарда парома «Победа» запланирован на 27 мая. Паромы будут ходить до октября.

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Паром Обь-Иртышского пароходства первый раз в этом сезоне отправился до Приобья (ХМАО) из Салехарда (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте дептранспорта Ямала. «Сегодня, 26 мая, в 06:00 первый в этом сезоне паром Обь-Иртышского пароходства отправился из Салехарда в Приобье (ХМАО). На первый рейс были выкуплены все билеты, часть автомобилей заедут на борт в поселке Мужи», — говорится в сообщении. Также в департаменте отметили, что с этого года пассажир при покупке билета на паром может самостоятельно выбрать спальное место в любой каюте. Жители сел Мужи и Горки теперь могут купить билет онлайн, а паромы оснастили телевизорами и кофейными аппаратами. Навигацию по маршруту Салехард — Приобье будут осуществлять два перевозчика на шести паромах. Следующий выход из Салехарда парома «Победа» запланирован на 27 мая. Паромы будут ходить до октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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