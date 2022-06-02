В Евросоюзе украинских беженцев начали лишать особого статуса

Статус защиты S дает право на работу в Швейцарии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Если украинский беженец, который получил особый статус в Швейцарии, надолго уедет на Родину, он потеряет все привилегии, дающие ему право устроиться на работу. Такую информацию опубликовал государственный секретариат по миграции Швейцарии.

«Государственный секретариат по миграции принял решение, что может аннулировать статус защиты S, предоставленный лицам, покинувшим Украину, если они вернутся в родную страну более чем на 15 дней в течение трех месяцев», — отмечает ведомство на своем официальном сайте. Сообщается также, что статус будет отозван у тех, кто уехал в третью страну на более, чем два месяца.

Статус защиты S дает право на работу в Швейцарии, на воссоединение с семьей и устройство детей в школу. Статуса не будут лишать, если беженец вернулся на Украину по уважительной причине, например, связанной с болезнью родственника.

Из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной завершить зверства ВСУ и нацбатов над гражданами Донбасса некоторые украинцы уехали в Европу. Сначала государства ЕС стремились активно помогать людям, однако некоторые граждане Украины показали себя не с лучшей стороны. Так, неоднократно сообщалось об их противоправном поведении. Некоторые устраивают акции протеста против России, а в мае в столице Польши Варшаве пьяные украинские мужчины до смерти забили поляка, заступившегося за девушку.

После этого правительства разных стран начали относиться к приехавшим украинцам хуже. Например, Польша перестала платить им пособия. Решение вступит в силу в начале июля, отмечает Пятый канал. В список исключений попадают инвалиды, беременные и многодетные женщины, пишет Nation News. А в Болгарии переселяют украинских беженцев из отелей в «специальные базы». Весь путь их сопровождает полиция.

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