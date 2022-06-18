Пушков объяснил заявление Джонсона по Украине

Заявление Бориса Джонсона похоже на ответ тройке лидеров ЕС о переговорах Украины с РФ, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который призвал не принуждать Украину к миру с Россией, похоже на ответ тройке лидеров Евросоюза. Они предлагали киевским властям провести переговоры с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский сделает так, как ему скажут в Лондоне и Вашингтоне, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Заявление [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона похоже на ответ тройке лидеров ЕС, которые, по некоторым данным, предлагали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому пойти на переговоры с Москвой. Здесь очевиден элемент внутризападной полемики. И Зеленский, конечно же, поступит, как ему скажут Лондон и Вашингтон», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он уверен, что тем самым Джонсон вступает в спор с Евросоюзом.

Джонсон призвал не принуждать Украину к миру с РФ. По его словам, важно, чтобы на Зеленского не оказывалось давление с целью заключения «плохого» мирного соглашения. Информацию передает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «преждевременными» призывы к перемирию или миру на Украине. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, она показала свою «кровожадность».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине.

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