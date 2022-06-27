Подросток подорвался на гранате в Мариуполе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Местные жители помогали разбирать завалы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе два жителя, в том числе подросток, пострадали от взрыва гранаты при разборе завалов. Об этом сообщили в МВД Донецкой народной республики (ДНР).

«Двое местных жителей возрастом 15 и 23 года получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Парни разбирали завалы и помогали расчистить доступ к квартире женщине, которая не могла попасть в свое жилище», — сообщается на сайте МВД ДНР.

Подросток получил многочисленные осколочные ранения. Молодого человека 23 лет госпитализировали с большой кровопотерей и травмами печени, легких и брюшной полости, отметили в МВД республики.

Российская армия освободила Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с начала апреля ведут работу по обезвреживанию мин в Донбассе, оставленных ВСУ. Ранее саперы рассказали URA.RU, что на разминирование ЛНР уйдет несколько лет.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Мариуполе два жителя, в том числе подросток, пострадали от взрыва гранаты при разборе завалов. Об этом сообщили в МВД Донецкой народной республики (ДНР). «Двое местных жителей возрастом 15 и 23 года получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Парни разбирали завалы и помогали расчистить доступ к квартире женщине, которая не могла попасть в свое жилище», — сообщается на сайте МВД ДНР. Подросток получил многочисленные осколочные ранения. Молодого человека 23 лет госпитализировали с большой кровопотерей и травмами печени, легких и брюшной полости, отметили в МВД республики. Российская армия освободила Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с начала апреля ведут работу по обезвреживанию мин в Донбассе, оставленных ВСУ. Ранее саперы рассказали URA.RU, что на разминирование ЛНР уйдет несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...