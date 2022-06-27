Подросток подорвался на гранате в Мариуполе

В Мариуполе два жителя, в том числе подросток, пострадали от взрыва гранаты при разборе завалов. Об этом сообщили в МВД Донецкой народной республики (ДНР).
«Двое местных жителей возрастом 15 и 23 года получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Парни разбирали завалы и помогали расчистить доступ к квартире женщине, которая не могла попасть в свое жилище», — сообщается на сайте МВД ДНР.
Подросток получил многочисленные осколочные ранения. Молодого человека 23 лет госпитализировали с большой кровопотерей и травмами печени, легких и брюшной полости, отметили в МВД республики.
Российская армия освободила Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ с начала апреля ведут работу по обезвреживанию мин в Донбассе, оставленных ВСУ. Ранее саперы рассказали URA.RU, что на разминирование ЛНР уйдет несколько лет.
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