Путин издал указ о мерах в топливно-энергетической сфере

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Владимир Путин принял указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В документе уточняется, что меры были приняты из-за недружественных и противоречащих действий США и примкнувшим к ним странам.
Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Владимир Путин принял указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В документе уточняется, что меры были приняты из-за недружественных и противоречащих действий США и примкнувшим к ним странам. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств.