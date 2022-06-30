Путин издал указ о мерах в топливно-энергетической сфере 01 июля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 + Владимир Путин принял специальные меры в связи с недружественными действиями Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Владимир Путин принял указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В документе уточняется, что меры были приняты из-за недружественных и противоречащих действий США и примкнувшим к ним странам. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Владимир Путин принял указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В документе уточняется, что меры были приняты из-за недружественных и противоречащих действий США и примкнувшим к ним странам. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям