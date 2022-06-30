30 июня 2022

Путин издал указ о мерах в топливно-энергетической сфере

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин принял специальные меры в связи с недружественными действиями Запада Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин принял указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В документе уточняется, что меры были приняты из-за недружественных и противоречащих действий США и примкнувшим к ним странам.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Владимир Путин принял указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В документе уточняется, что меры были приняты из-за недружественных и противоречащих действий США и примкнувшим к ним странам. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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