В Кремле отреагировали на протесты в Узбекистане

04 июля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Узбекистан является союзников России, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия надеется на решение всех внутренних проблем в Узбекистане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Узбекистан — это наш союзник, дружественная страна, наш партнер. Все, что происходит, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики все имеющиеся проблемы будут урегулированы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Узбекистане начались массовые протесты из-за решения властей республики внести поправки в действующую Конституцию, пишет «Национальная служба новостей». Жители провинции Каракалпакстан вышли на улицы из-за недовольства одной из поправок, которая отменяла их автономию. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел на территории страны режим чрезвычайного положения. Позже он заявил о решении не вносить поправки в Конституцию, отменяющие право Каракалпакстана на суверенитет, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия надеется на решение всех внутренних проблем в Узбекистане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Узбекистан — это наш союзник, дружественная страна, наш партнер. Все, что происходит, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики все имеющиеся проблемы будут урегулированы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Узбекистане начались массовые протесты из-за решения властей республики внести поправки в действующую Конституцию, пишет «Национальная служба новостей». Жители провинции Каракалпакстан вышли на улицы из-за недовольства одной из поправок, которая отменяла их автономию. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел на территории страны режим чрезвычайного положения. Позже он заявил о решении не вносить поправки в Конституцию, отменяющие право Каракалпакстана на суверенитет, пишет RT.