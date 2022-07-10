Кандидат в премьеры Британии оправдался за призыв выслать россиян

10 июля 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Том Тугендхат говорил об определенных категориях россиян, предлагая выгнать их из Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из Великобритании следует выслать всех сотрудников российской разведки и связанных с ними лиц. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Британии, председатель комитета палаты общин по иностранным делам, Том Тугендхат, объясняя озвученный ранее призыв выслать «всех россиян до единого» из страны. «В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и они заслуживают этого. Вместе с тем нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан», — заявил парламентарий в эфире телеканала Sky News. По его словам, в заявлении, сделанном ранее, шла речь об определенных категориях граждан России, а не о тех, кто «стал частью общества» и «нуждается в защите». Тугендхат предложил депортировать из Соединенного Королевства «всех российских граждан до единого» после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года. Позже, 7 июля, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Из Великобритании следует выслать всех сотрудников российской разведки и связанных с ними лиц. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Британии, председатель комитета палаты общин по иностранным делам, Том Тугендхат, объясняя озвученный ранее призыв выслать «всех россиян до единого» из страны. «В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и они заслуживают этого. Вместе с тем нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан», — заявил парламентарий в эфире телеканала Sky News. По его словам, в заявлении, сделанном ранее, шла речь об определенных категориях граждан России, а не о тех, кто «стал частью общества» и «нуждается в защите». Тугендхат предложил депортировать из Соединенного Королевства «всех российских граждан до единого» после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года. Позже, 7 июля, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку.