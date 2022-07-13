США готовят в Европе журналистов для работы против России

13 июля 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Журналисты должны расследовать «вредоносную деятельность России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в Европе готовит журналистов, которые должны расследовать «вредоносную деятельность России». Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кэтрин Инсли. «Чтобы противостоять российской кампании по дезинформации, мы тренируем журналистов в регионе [Европа] выявлять и расследовать вредоносную деятельность России, будь то коррупция, связи с лицами, находящимися под санкциями, или же попытки оказания ненадлежащего влияния», — заявила Инсли на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС. Она добавила, что там также работают над созданием «сети экспертов». Планируется, что они будут искать материалы, которые Вашингтон считает российской дезинформацией. Ранее стало известно, что госдеп США предлагает 5 млн долларов «независимым» украинским журналистам и общественникам за создание правильной повестки на подконтрольных России и ЛДНР территориях. Заявки принимают по всей стране. В приоритете журналисты, которые остались на подконтрольных России территориях. Такие же условия американцы предъявляют к НКО. Сумма гранта там меньше — два миллиона долларов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в Европе готовит журналистов, которые должны расследовать «вредоносную деятельность России». Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кэтрин Инсли. «Чтобы противостоять российской кампании по дезинформации, мы тренируем журналистов в регионе [Европа] выявлять и расследовать вредоносную деятельность России, будь то коррупция, связи с лицами, находящимися под санкциями, или же попытки оказания ненадлежащего влияния», — заявила Инсли на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС. Она добавила, что там также работают над созданием «сети экспертов». Планируется, что они будут искать материалы, которые Вашингтон считает российской дезинформацией. Ранее стало известно, что госдеп США предлагает 5 млн долларов «независимым» украинским журналистам и общественникам за создание правильной повестки на подконтрольных России и ЛДНР территориях. Заявки принимают по всей стране. В приоритете журналисты, которые остались на подконтрольных России территориях. Такие же условия американцы предъявляют к НКО. Сумма гранта там меньше — два миллиона долларов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из главных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.