Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по автостанции «Центр» в Донецке, армия РФ совместно с бойцами ЛНР заняла город Северск. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 июля.
- ВСУ нанесли удар по автостанции в центре Донецка. На данный момент известно о двух погибших и шести раненых мирных жителях;
- Союзные силы зашли в город Северск Донецкой народной республики. В городе идет зачистка последних националистов;
- Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщила, что ракетный удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров. Там находился временный пункт размещения националистов. Эту информацию также подтвердил старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов;
- Более 200 наемников националистического батальона «Кракен» (запрещен в РФ) отказались идти в атаку на Краматорск. В результате командиры нацбата расстреляли шестерых бойцов;
- В Минобороны РФ сообщили, что на всей освобожденной территории Украины восстановлена централизованная муниципальная власть. На освобожденных территориях также полностью наладили поставки продовольствия.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, ключевая цель спецоперации — защитить граждан Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей ДНР и ЛНР.
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