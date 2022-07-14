14 июля 2022

В Киеве собрались «перевоспитать» главу Сербии за слова о Путине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Киев собрался отомстить президенту Венгрии за его поддержку спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о рооссисйкой спецоперации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз.

«Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — написал Гончаренко в своем telegram-канале.

Ранее Вучич заявил, что, если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. По мнению сербского лидера, весь западный мир ведет войну против русских через украинцев. «Это почти мировой конфликт», — отметил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам главы государства, являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения республик Донбасса от геноцида.

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Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о рооссисйкой спецоперации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз. «Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее Вучич заявил, что, если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. По мнению сербского лидера, весь западный мир ведет войну против русских через украинцев. «Это почти мировой конфликт», — отметил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам главы государства, являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения республик Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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