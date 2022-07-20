В России начнут охоту на спекулянтов

ФАС наделят большими полномочиями для контроля за недобросовестными продавцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФАС и Минэкономики намерены расширить контроль над ценообразованием на рынке в случаях их «необоснованного» роста. Для этого антимонопольная служба просит полномочий до 2024 года привлекать бизнес к ответственности по упрощенной схеме.

«ФАС и Минэкономики намерены расширить контроль над ценообразованием на рынке. Авторы в пояснительной записке сетуют, что ситуация с ростом цен зачастую определяется не экономическими процессами, а недобросовестным поведением спекулянтов — а документ позволит пресекать такое поведение», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект инициативы.

Для этого ФАС предлагает запретить в 2022—2024 годах согласованные действия бизнеса, которые приводят к «экономически необоснованному» росту цены более чем на 30% за период не более 60 дней. Как пояснили в службе, речь идет о росте, не обусловленном существенным изменением спроса или предложения, а также цен на сырье и материалы или тарифов.

Ранее юрист, бывший председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в разговоре с URA.RU рассказывал, что покупатели могут обратиться в суд или в Федеральную антимонопольную службу, если они думают, что магазины необоснованно повышают цены на свои товары. Введенные в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации Украины санкции, а также скачки курса рубля привели к резкому росту цен в России в начале весны. Однако уже в июне В Росстате заявили о снижении цен в РФ. Финансисты допускают, что дефляция продлится в России до конца лета.

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