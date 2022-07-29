В Кремле оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Дмитрий Песков оценил отношения с Швеции и Финляндии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле и Минобороны РФ проанализируют угрозы для России, которые будут исходить от Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 29 июля, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это очередной этап приближения НАТО к нашим границам, его последствия нужно проанализировать с точки поручения президента Владимира Путина Минобороны усилить западные фланги России. Само по себе вступление этих стран в НАТО как таковое — это формальный шаг, нужно будет посмотреть, что будет происходить с инфраструктурой, базами альянса и натовскими инструкторами», — сказал Песков.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а отношения с этими странами будут пересмотрены. «Ответ РФ на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным», — сказал Медведев. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность региона, отметил он.

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В Кремле и Минобороны РФ проанализируют угрозы для России, которые будут исходить от Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 29 июля, отвечая на вопрос URA.RU. «Это очередной этап приближения НАТО к нашим границам, его последствия нужно проанализировать с точки поручения президента Владимира Путина Минобороны усилить западные фланги России. Само по себе вступление этих стран в НАТО как таковое — это формальный шаг, нужно будет посмотреть, что будет происходить с инфраструктурой, базами альянса и натовскими инструкторами», — сказал Песков. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а отношения с этими странами будут пересмотрены. «Ответ РФ на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным», — сказал Медведев. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность региона, отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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