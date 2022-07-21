Лукашенко заявил о готовности признать Крым, ЛНР и ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко готов подписать указ о признании ЛНР и ДНР Фото:

Белоруссия де-факто признала статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик и готова сделать это на официальном уровне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Беларусь сотрудничает с Крымом, ЛНР и ДНР. Де-факто признала их статус. Если нужно будет, признает указом президента», — заявил президент республики в интервью «Фрасн-Пресс».

Ранее Лукашенко призвал Украину смириться с потерей территорий и завершить конфликт на выгодных для нее условиях. «Занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны», — отметил он.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Белоруссия де-факто признала статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик и готова сделать это на официальном уровне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Беларусь сотрудничает с Крымом, ЛНР и ДНР. Де-факто признала их статус. Если нужно будет, признает указом президента», — заявил президент республики в интервью «Фрасн-Пресс». Ранее Лукашенко призвал Украину смириться с потерей территорий и завершить конфликт на выгодных для нее условиях. «Занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...