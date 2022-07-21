Лукашенко заявил о готовности признать Крым, ЛНР и ДНР

Лукашенко готов подписать указ о признании ЛНР и ДНР
Белоруссия де-факто признала статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик и готова сделать это на официальном уровне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Беларусь сотрудничает с Крымом, ЛНР и ДНР. Де-факто признала их статус. Если нужно будет, признает указом президента», — заявил президент республики в интервью «Фрасн-Пресс».
Ранее Лукашенко призвал Украину смириться с потерей территорий и завершить конфликт на выгодных для нее условиях. «Занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны», — отметил он.
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