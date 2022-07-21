Лукашенко призвал Украину смириться с потерей регионов

21 июля 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Украина должна смириться с тем, что она теряет регионы, уверен Александр Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна принять то, что ее регионы переходят под контроль России. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью агентству «Франс-Пресс». «По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны», — сообщает агентство. Лукашенко заявил, что спорить об этих территориях еще можно было в феврале или марте, а сейчас это уже «не обсуждается». Он добавил, что конфликт на Украине еще может закончиться на выгодных для Киева условиях. «Все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что этот конфликт можно закончить на более приемлемых условиях для Украины», — заявил Лукашенко. Видеозапись интервью опубликована в telegram-канале «Пул Первого». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. На данный момент под контролем России находятся некоторые территории на востоке и юге Украины. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина должна принять то, что ее регионы переходят под контроль России. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью агентству «Франс-Пресс». «По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны», — сообщает агентство. Лукашенко заявил, что спорить об этих территориях еще можно было в феврале или марте, а сейчас это уже «не обсуждается». Он добавил, что конфликт на Украине еще может закончиться на выгодных для Киева условиях. «Все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что этот конфликт можно закончить на более приемлемых условиях для Украины», — заявил Лукашенко. Видеозапись интервью опубликована в telegram-канале «Пул Первого». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. На данный момент под контролем России находятся некоторые территории на востоке и юге Украины.