В Кремле увидели «росток здравого смысла» на Западе

27 июля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Европейцы осознали неприемлемость санкций против Калининграда, заявил Дмитрий Песклов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди антироссийской истерии на Западе иногда пробиваются «ростки здравого смысла». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом грузов в Калининград в ходе конференц-колла. «Я не стал бы громкие фразы произносить. Действительно эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, опять же в связи с этими абсурдными санкциями, для России является важной. Европейцы это тоже поняли, насколько неприменимы такие меры в отношении Калининграда. Предстоит немалая работа, определенные вопросы остаются. Но сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. Это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики ростки здравого смысла мы встречаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Среди антироссийской истерии на Западе иногда пробиваются «ростки здравого смысла». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом грузов в Калининград в ходе конференц-колла. «Я не стал бы громкие фразы произносить. Действительно эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, опять же в связи с этими абсурдными санкциями, для России является важной. Европейцы это тоже поняли, насколько неприменимы такие меры в отношении Калининграда. Предстоит немалая работа, определенные вопросы остаются. Но сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. Это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики ростки здравого смысла мы встречаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.