В Кремле увидели «росток здравого смысла» на Западе

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Европейцы осознали неприемлемость санкций против Калининграда, заявил Дмитрий Песклов Фото:

Среди антироссийской истерии на Западе иногда пробиваются «ростки здравого смысла». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом грузов в Калининград в ходе конференц-колла.

«Я не стал бы громкие фразы произносить. Действительно эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, опять же в связи с этими абсурдными санкциями, для России является важной. Европейцы это тоже поняли, насколько неприменимы такие меры в отношении Калининграда. Предстоит немалая работа, определенные вопросы остаются. Но сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. Это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики ростки здравого смысла мы встречаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Среди антироссийской истерии на Западе иногда пробиваются «ростки здравого смысла». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом грузов в Калининград в ходе конференц-колла. «Я не стал бы громкие фразы произносить. Действительно эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, опять же в связи с этими абсурдными санкциями, для России является важной. Европейцы это тоже поняли, насколько неприменимы такие меры в отношении Калининграда. Предстоит немалая работа, определенные вопросы остаются. Но сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. Это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики ростки здравого смысла мы встречаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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