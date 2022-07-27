В Кремле увидели «росток здравого смысла» на Западе

Среди антироссийской истерии на Западе иногда пробиваются «ростки здравого смысла». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом грузов в Калининград в ходе конференц-колла.
«Я не стал бы громкие фразы произносить. Действительно эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, опять же в связи с этими абсурдными санкциями, для России является важной. Европейцы это тоже поняли, насколько неприменимы такие меры в отношении Калининграда. Предстоит немалая работа, определенные вопросы остаются. Но сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. Это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики ростки здравого смысла мы встречаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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Среди антироссийской истерии на Западе иногда пробиваются «ростки здравого смысла». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с транзитом грузов в Калининград в ходе конференц-колла. «Я не стал бы громкие фразы произносить. Действительно эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, опять же в связи с этими абсурдными санкциями, для России является важной. Европейцы это тоже поняли, насколько неприменимы такие меры в отношении Калининграда. Предстоит немалая работа, определенные вопросы остаются. Но сейчас такая кризисная ситуация разблокирована. Это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики ростки здравого смысла мы встречаем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.